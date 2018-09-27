Російський журналіст передрік істерику з "биттям посуду" в Кремлі через розрив Україною "дружби"

За словами журналіста, розірвавши Договір, президент Петро Порошенко зробив те, що "вже давно повинен був зробити".

Серйозного посилення дій з боку Росії у відповідь на розірвання Україною Договору про дружбу і співробітництво очікувати не варто.

Але звичайна істерика з "биттям кремлівського посуду" - буде.

Таку думку висловив російський журналіст Олександр Сотник, передає «Главред».

"Мені взагалі було дивно: вже чотири роки триває війна з Росією, причому Росія в якості агресора, але досі діяв якийсь Договір про дружбу і співробітництво. Це, щонайменше, дивно. Ви могли б собі уявити, щоб йшла війна з Німеччиною, і лише на початку 1945 року комусь прийшла думка: "О! Нам же треба розірвати договір про дружбу з Німеччиною. Це ж неподобство?" - сказав Сотник.

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За словами журналіста, розірвавши Договір, президент Петро Порошенко зробив те, що "вже давно повинен був зробити". "З агресором не може бути жодних розмов про дружбу і співробітництво", - вважає він.

На питання про те, чи може Москва піти на радикальні дії після припинення угоди, журналіст відповів, що в Росії "руки вже розв'язані".

"В якому сенсі ще можна "розв'язати руки", коли вже йде війна? Куди більше їх розв'язувати? Застосувати ядерну бомбу чи що? І так людей вбивають. Наскільки Путін може, настільки й підриває державність України. Ця війна, ця нестабільність, цей "Крим-наш", це відторгнення територій, те, що відбувається на Донбасі - все це підриває українську державність. Ну, а більшого він зараз просто нічого зробити не може. Що він ще може зробити? Пустити танки на Київ? Якщо Путін пустить танки на Київ, тоді закінчиться і весь "русский мир", і Володимир Володимирович в Кремлі, і вся ця шатія-братія", - сказав Сотник.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня РНБО затвердила рішення не продовжувати дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, термін дії якого спливає 31 березня 2019 року.

17 вересня президент Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО, 21 вересня МЗС України направило Росії відповідну ноту.

Глава держави, згідно зі ст. 24 закону «Про міжнародні договори України», має внести до парламенту законопроект про припинення дії Договору про дружбу.

Довідка УНІАН. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною, який назвали «Великим договором», був підписаний 31 травня 1997 року тодішніми президентами двох країн Леонідом Кучмою та Борисом Єльциним. Країни офіційно визнали кордони одна одної і закріпили принципи стратегічного партнерства та повагу територіальної цілісності. Після окупації Росією Криму та початку конфлікту на Донбасі в 2014 році в Україні неодноразово лунали заклики розірвати цей договір через порушення Кремлем територіальної цілісності України.