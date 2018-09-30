Маска змусили покинути посаду голови Tesla - ЗМІ
02:56, 30 вересня 2018Світ
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За даними телеканалу, комісія зажадала від Маска покинути пост голови ради директорів компанії і виплатити штраф у розмірі $20 млн.
Ілон Маск / REUTERS
Комісія з цінних паперів і бірж США та Ілон Маск врегулювали в позасудовому порядку пред'явлені засновнику Tesla звинувачення в шахрайстві.
Про це повідомляє CNBC з посиланням на судові документи.
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За даними телеканалу, комісія зажадала від Маска покинути посаду голови ради директорів компанії і виплатити штраф у розмірі $20 млн.
Як зазначається, Маск зможе залишитися гендиректором Tesla.
Раніше повідомлялося, що Маск звернувся до підлеглих з закликом на тлі судового позову. Як зазначалося, Маск розіслав своїм підлеглим електронною поштою лист із закликом «ігнорувати всі відволікаючі фактори».
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