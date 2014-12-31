Жителі Нової Зеландії і острова Різдва вже зустріли 2015 рік

У середу, 31 грудня, мешканці острова Кірітіматі, що входить до складу островів Різдва, а також жителі міста Нукуалофа першими на планеті зустріли 2015 рік., передає ТСН.uа.

Він настав в 12.00 за київським часом. О 13.00 за київським часом Новий рік настав на Південному полюсі та у Новій Зеландії.

Останніми територіями, які будуть зустрічати 2015 рік, стануть острови Самоа та Американське Самоа, Ніуе і атол Мідуей. Коли Самоа і Ніуе будуть зустрічати Новий Рік, на островах Кірітіматі вже буде 1.00 ночі 2 січня 2015 року.