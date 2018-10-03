У Китаї діти відбили собаку в триметрового удава (відео)
21:09, 03 жовтня 2018Світ
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Величезна змія обвилася навколо тіла собаки так, що він не міг поворухнутися, тільки жалібно скавулів.
Порятунок від смертельних обіймів. У Китаї троє дітей відбили свого чотирилапого друга в удава.
Величезна змія обвилася навколо тіла собаки так, що той не міг поворухнутися, тільки жалібно скавулів.
На допомогу кинулися хлопчики. Один намагався притримати голову триметрового удава металевою палицею, тоді як інші - звільнити пса.
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