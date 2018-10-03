У Китаї діти відбили собаку в триметрового удава (відео)

Величезна змія обвилася навколо тіла собаки так, що він не міг поворухнутися, тільки жалібно скавулів.

Порятунок від смертельних обіймів. У Китаї троє дітей відбили свого чотирилапого друга в удава. Величезна змія обвилася навколо тіла собаки так, що той не міг поворухнутися, тільки жалібно скавулів. На допомогу кинулися хлопчики. Один намагався притримати голову триметрового удава металевою палицею, тоді як інші - звільнити пса.

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