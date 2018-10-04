На аукціоні у Шотландії продали найдорожчу у світі пляшку віскі (відео)
13:31, 04 жовтня 2018Світ
1220 0
Віскі Мак-Алан, розлите у 1986 році – із особливої, лімітованої колекції.
На аукціоні у Шотландії продали найдорожчу пляшку віскі у світі.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
У Шотландії пішла з молотка найдорожча пляшка алкоголю у світі, вартістю у мільйон сто тисяч доларів. Віскі Мак-Алан, розлите у 1986 році – із особливої, лімітованої колекції.
Читайте такожБританська бабуся знайшла монету вартістю у сто тисяч фунтів у коробці з мотлохом
Усього таких пляшок випустили лише 12. Скільки з них вціліло - невідомо. Одна з пляшок могла розбитися 7 років тому у Японії, внаслідок землетрусу. Іншу ж могли відкоркувати та випити.
Придбав рекордно-дороге віскі покупець із Азії, ім’я якого не розголошують.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter