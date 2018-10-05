Черговий екс-президент Південної Кореї потрапив до в'язниці за хабарництво

Лі Мьон Бак став вже четвертим президентом Південної Кореї, який відправився у в'язницю.

Колишній президент Південної Кореї Лі Мьон Бак засуджений до 15 років позбавлення волі за хабарництво.

Колишнього південнокорейського голову, який обіймав посаду президента з 2008 по 2013 рік, звинувачують у тому, що він отримав близько $10 млн у вигляді хабарів від різних компаній, у тому числі Samsung. Про це повідомляє Reuters.

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Сам Лі Мьон Бак відкидає пред'явлені йому звинувачення.

Лі Мьон Бак став вже четвертим президентом Південної Кореї, який відправився у в'язницю.

Раніше екс-президенту Південної Кореї Пак Кін Хе, наступниці Лі Мьон Бака, збільшили термін ув'язнення до 25 років.