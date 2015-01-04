У Німеччині спростували інформацію про можливий вихід Греції з єврозони

Про це повідомляє ТАСС.

"Ніякої зміни курсу не сталося", - заявив заступник офіційного представника кабміну ФРН Георг Штрайтер.

Читайте такожПарламент Греції провалив останню спробу обрати президента і буде розпущений

Як повідомив Spiegel з посиланням на урядові джерела, канцлер Ангела Меркель і міністр фінансів Вольфганг Шойбле більше не виключають вихід Греції, що схильна до кризи, з єврозони. За даними видання, влада ФРН вважала це майже неминучим, якщо Афіни після парламентських виборів відмовляться від проведення курсу економії і скорочення витрат. Причина такої зміни оцінки полягає в тому, що єврозона з часу піку валютно-фінансової кризи в 2012 році досягла відчутних успіхів.