Шарля Азнавура поховали під Парижем (фото)

Раніше в Парижі недалеко від Єлисейських полів пройшла церемонія прощання з великим музикантом.

В комуні Монфор-л'Аморі під Парижем пройшов похорон французького шансоньє Шарля Азнавура.

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Він похований у сімейному склепі, де спочивають батьки співака і його син Патрік. Раніше в Парижі недалеко від Єлисейських полів пройшла церемонія прощання, на якій були присутні, зокрема, президент Франції Емманюель Макрон і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Як повідомляв УНІАН. Шарль Азнавур помер 1 жовтня на 95-му році життя.

За свою кар'єру він написав більше 1000 пісень. Популярність прийшла до нього в 1940-х роках, коли він почав виступати в дуеті з композитором П'єром Рошом. У 1946 році вони взяли участь у турне Едіт Піаф. Свій перший альбом француз випустив у 1953 році.