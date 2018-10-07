В Ізраїлі судять дружину прем'єр-міністра Нетаньяху

В обвинувальному висновку йдеться, що Сара Нетаньяху замовляла їжу в дорогих єрусалимських ресторанах, незважаючи на те, що в резиденції прем'єра працював кухар. Загальна сума, витрачена на замовлення їжі, становить приблизно 350 тис. шекелів. Оплачувались замовлення з держбюджету.

В Ізраїлі судять дружину прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Сару Нетаньяху.

Сьогодні в мировому суді Єрусалима пройшло перше засідання, повідомляє Newsru.co.il.

Дружину глави уряду звинувачують у зловживаннях при управлінні резиденцією глави уряду, їй інкримінуються отримання благ незаконним шляхом за обтяжуючих обставин, а також обман громадської довіри.

Аналогічні звинувачення пред'явлено другому підсудному - колишньому заступнику генерального директора міністерства глави уряду Езре Сайдофу.

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Звинувачення Нетаньяху і Сайдофу висунули 21 червня 2018 року. В обвинувальному висновку йдеться про те, що Нетаньяху замовляла їжу в дорогих єрусалимських ресторанах, незважаючи на те, що в резиденції на постійній основі працював кухар. Загальна сума, витрачена на замовлення їжі, становить приблизно 350 тис. шекелів. Оплачувалися замовлення з держбюджету.

Нетаньяху підозрювалась і в інших правопорушеннях, проте вони не ввійшли до тексту обвинувального висновку.

За повідомленням ЗМІ, між прокуратурою та адвокатами Сари Нетаньяху велися переговори про можливість досудової угоди. Ці переговори не мали успіху, оскільки прокуратура вимагала, щоб обвинувачена визнала себе винною й виплатила суму, рівну тій, на яку вона отримувала незаконні блага.

Нетаньяху відмовилась визнати себе винною й продовжує стверджувати, що в її діях не було складу злочину.