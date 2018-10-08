The Times: Робота тролів Кремля схожа на проституцію

Колишній працівник фабрики тролів розповів, як його колеги соромляться скоєного.

Після теракту на Вестмінстерському мості минулого березня в соціальних мережах активно розповсюджувалося скандальне фото. На ньому молода жінка в хіджабі йшла повз поранених людей, втупившись в телефон.

Повідомлення в Twitter під цим фото було дуже ісламофобським: «Мусульманка не звертає увагу на теракт і спокійно собі йде повз чоловіка, який помирає, дивлячись у свій телефон». Якщо придивитися до фото, можна помітити, що жінка теж була травмована. Але для світу Twitter це не має ніякого значення. Фото стало вірусним. Його оприлюднив користувач SouthLoneStar, який нібито належав «патріоту США» з Техасу.

Але насправді фото створили за п’ять тисяч миль від Техаса в офісному приміщенні у Санкт-Петербурзі, на фабриці тролів Кремля, пише The Times.

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Російська організація називається «Агенцією інтернет-досліджень». Вона брала участь в кампанії з впливу на президентські вибори в США. Але аналітики кажуть, що цим її завдання не обмежується. Теракт на Вестмінстерському мості теж вписується в поле її діяльності.

Віталій Безпалов був одним з тролів Кремля і бачив, як все функціонує зсередини. У вересні 2014 року від приїхав у Санкт-Петербург з Сибіру. Чоловік відгукнувся на оголошення про набір копірайтерів. Зарплата була досить щедрою – приблизно 770 фунтів стерлінгів на місяць. Через кілька днів він зрозумів, що його найняли писати для російської аудиторії фальшиві новини Кремля про війну проти України.

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Зарплати були високі, співробітники – молоді. Керівникам відділів було трохи більше 20 років. Але робота була зовсім не гламурною. Коридори, які були схожі на лікарняні, патрулювали люди в уніформі. А коли в 2016 році роботу фабрики тролів викрили, нових співробітників почали перевіряти на детекторі брехні. Організація переїхала в інше, більш захищене приміщення.

Безпалов розповів The Times, що його колег мучили докори сумління. Але таких здебільшого заспокоювали зарплатою, яку видавали «в конверті». Інші ж сліпо вірили в режим Володимира Путіна.

«Робота троля трохи нагадує роботу повії. Люди не люблять зізнаватися в тому, чим вони займаються», - сказав росіянин.