Теракт у Лондоні: поліція встановила особу нападника

Поліція встановила особу терориста, який напав на перехожих і поліцейських у центрі Лондона. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на поліцію.

Чоловіка звали Халід Масуд. За інформацією поліцейських, Масуду було 52 роки, він уродженець англійського графства Кент. Масуд був відомий поліції - він мав судимість за ряд насильницьких злочинів. Однак звинувачення, пов'язані з терористичною діяльністю, йому жодного разу не пред'являлися.

Як повідомляє Reuters, нападник раніше вже привертав увагу контррозвідки МІ5 через стурбованість у зв'язку з можливою причетністю до насильницького екстремізму.

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Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вчинений теракт, про що повідомило агентство Amaq.

Проте в повідомленні не вказувалося ім'я Масуда і не повідомлялися подробиці. З повідомлення не було зрозуміло, чи був нападник безпосередньо пов'язаний з джихадистами.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту консолідуватися для викорінення тероризму у зв'язку з нападом біля Палати громад на Вестмінстерському мосту у Лондоні.

Українців серед постраждалих внаслідок теракту на Вестмінстерському мосту немає.

За даними українського МЗС, в результаті теракту загинуло чотири особи, в тому числі один співробітник поліції, та ще 40 осіб отримали поранення.