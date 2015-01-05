Литва передала Україні елементи озброєння - литовський міністр оборони
Литва передала українській армії елементи озброєння, про які вона просила, підтвердив литовський міністр оборони Юозас Олекас.
Про це повідомляє Delfi.
”Це військове спорядження, як красиво назвав президент Порошенко - елементи озброєнь, тобто те, що потрібне збройним силам України”, - сказав міністр.
Розповісти про цю допомогу докладніше він відмовився.
”Ми підтримуємо Україну і готові продовжувати надавати їй допомогу”, - сказав Олекас.
Минулої неділі президент України Петро Порошенко повідомив, що Литва виконала свою обіцянку щодо допомоги озброєннями.
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”Те, що обіцяли наші партнери з Литви щодо озброєнь, ми вже одержали. Ми одержали першу партію теплого одягу, чобіт, устаткування з Канади, ще чекаємо два літаки. Ще одержали партію з Польщі, від інших партнерів”, - сказав президент.
У листопаді минулого року Литва і України домовилися співробітничати у військово-технічній сфері, ця співпраця охоплює і поставку елементів озброєння, сказав тоді президент України Порошенко.
”Ми домовилися про військово-технічне співробітництво, а конкретно - про поставку конкретних елементів озброєння збройним силам України. Я вважаю, що це демонстрація конкретної допомоги”, - сказав тоді український президент.