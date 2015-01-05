Литва передала Україні елементи озброєння - литовський міністр оборони



Про це повідомляє Delfi.

”Це військове спорядження, як красиво назвав президент Порошенко - елементи озброєнь, тобто те, що потрібне збройним силам України”, - сказав міністр.

Розповісти про цю допомогу докладніше він відмовився.

”Ми підтримуємо Україну і готові продовжувати надавати їй допомогу”, - сказав Олекас.

Минулої неділі президент України Петро Порошенко повідомив, що Литва виконала свою обіцянку щодо допомоги озброєннями.

Читайте такожГрібаускайте: На сході України йде боротьба за мир у Європі

”Те, що обіцяли наші партнери з Литви щодо озброєнь, ми вже одержали. Ми одержали першу партію теплого одягу, чобіт, устаткування з Канади, ще чекаємо два літаки. Ще одержали партію з Польщі, від інших партнерів”, - сказав президент.

У листопаді минулого року Литва і України домовилися співробітничати у військово-технічній сфері, ця співпраця охоплює і поставку елементів озброєння, сказав тоді президент України Порошенко.

”Ми домовилися про військово-технічне співробітництво, а конкретно - про поставку конкретних елементів озброєння збройним силам України. Я вважаю, що це демонстрація конкретної допомоги”, - сказав тоді український президент.