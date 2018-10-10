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Путін і Трамп можуть зустрітися у День святого Валентина

21:53, 10 жовтня 2018
Світ
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Дональд Трамп і Володимир Путін / REUTERS

Видання Helsingin Sanomat зазначає, що переговори сторін просунулися настільки, що йдеться про вибір дат. Повідомляється, що лідери можуть зустрітися на Арктичному саміті в Гельсінкі.

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У свою чергу, президент Фінляндії Саулі Нііністьо, коментуючи зустріч Путіна і Трампа, зазначив, що «ситуація на подив стала змінюватися на краще» через зростання інтересу з американської сторони.

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Теги: #зустріч#Дональд Трамп#Володимир Путін