Путін і Трамп можуть зустрітися у День святого Валентина

Лідери можуть зустрітися на Арктичному саміті в Гельсінкі.

Президент Росії Володимир Путін і американський лідер Дональд Трамп можуть зустрітися у Фінляндії в День святого Валентина.

Видання Helsingin Sanomat зазначає, що переговори сторін просунулися настільки, що йдеться про вибір дат. Повідомляється, що лідери можуть зустрітися на Арктичному саміті в Гельсінкі.

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У свою чергу, президент Фінляндії Саулі Нііністьо, коментуючи зустріч Путіна і Трампа, зазначив, що «ситуація на подив стала змінюватися на краще» через зростання інтересу з американської сторони.