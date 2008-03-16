Азербайджан погрожує розірвати дипвідносини з Росією, США і Францією

Баку погрожує змінити відносини з Росією, США і Францією. Ці країни проголосували проти резолюції ООН щодо окупованих територій Азербайджану.

Як повідомляє радіо "Ехо Москви", про таку позицію заявив заступник головы МЗС Азербайджану Араз Азімов. Він висловив подив подібною позицією трьох найбільших країн, які є співголовами Мінської групи ОБСЄ.

Ліганагадує, що Генеральна асамблея ООН прийняла напередодні резолюцію "Про стан на окупованих територіях Азербайджану". За неї проголосували 39 країн, 7 – проти і 100 утрималися.