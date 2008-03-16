Воронін оголосив принцип вирішення придністровської проблеми

Молдова повинна не тільки зберегти свій нейтралітет, але й добитися його міжнародного визнання, щоб вирішити придністровську проблему.

Як передає Рейтер, про це заявив Президент Молдови Володимир ВОРОНІН, виступаючи на з`їзді правлячої партії комуністів, яку він очолює.

"Рішення цього (придністровського) завдання має відбутися на принципі... невходження об`єднаної країни в будь-які військові блоки", - сказав В.ВОРОНІН.

"Об`єднана Молдова повинна бути не просто нейтральною державою, вона повинна добитися міжнародного визнання цього статусу", - підкреслив він.

Раніше В.ВОРОНІН наголошував, що нейтралітет його країни могли б гарантувати посередники (Росія, Україна, ОБСЄ) і спостерігачі (США і ЄС) на переговорах з придністровського врегулювання, підписавши для цього спеціальну декларацію.

"Партія комуністів не бачить необхідності зміни такого (нейтрального) статусу нашої країни у найближчій історичній перспективі, вважає участь у військових блоках небезпечним анахронізмом, що провокує лише нові розділові лінії і штучні конфлікти", - сказав В.ВОРОНІН.

Придністров`я оголосило про незалежність від Молдови в 1990 році. Опісля два роки між сторонами відбувся озброєний конфлікт, в якому загинули сотні людей. Плани з врегулювання конфлікту успіху не мали.