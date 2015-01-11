На Європу може чекати нова хвиля терактів - ЗМІ

Теракти в Парижі можуть бути лише початком хвилі атак по всій Європі, повідомляє DW із посиланням на Bild am Sonntag.

За інформацією видання Bild am Sonntag, співробітникам Агентства з національної безпеки США (NSA) вдалося розшифрувати окремі розмови між лідерами угруповання "Ісламська держава". Відповідно до них, до Європи прямують підготовані бойовики-терористи, зокрема, замасковані під біженців. Відповідно до отриманої вже після нападу на Charlie Hebdo інформації, Париж є передвісником цілої серії терактів у інших європейських столицях, зокрема Римі, пише видання у неділю, 11 січня.

Генеральний директор британської контррозвідки MI5 Ендрю Паркер заявив про те, що небезпека "атак із численними жертвами" зросла. За інформацією Bild am Sonntag, британські спецслужби попередили своїх європейських партнерів про можливі спроби терактів у літаках із використанням вибухових речовин, які, нібито, не можуть виявити детектори в аеропортах.

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У свою чергу, американський генерал Майкл Флінн, який до серпня очолював Розвідувальне агентство міністерства оборони США, також попередив німецьке видання про можливість наступних після Парижу терактів. "Ці атаки не є тим, що повинно нас вражати. Ми побачимо більше таких", - заявив Флінн.

МВС Німеччини відомо про 260 осіб, які становлять загрозу

Коментуючи теракти у Парижі, міністр внутрішніх справ ФРН Томас де Мезьєр закликав не боятися і залишатися відданими свободі. В інтерв’ю Bild am Sonntag він розповів, що наразі його відомству відомо про близько 260 осіб, які можуть становити загрозу. Зокрема, близько 550 людей поїхали з Німеччини до Сирії та Іраку. Із них від 150 до 180 повернулися, "30 серед них є фундаменталістами з бойовим досвідом", уточнив де Мезьєр.

У суботу, 10 січня, у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія поліція затримала ймовірного члена екстремістського угруповання "Ісламська держава". Мова йде про 24-річного німця з міста Дінслакен, що неподалік від Дюссельдорфа. Його квартиру вже обшукали. У жовтні 2013 року він виїхав до Сирії, де і приєднався до "Ісламської держави", у листопаді 2014 року - повернувся до Німеччини, передає агентство Reuters.

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Нагадаємо, що внаслідок терактів у Парижі загинули 17 людей, троє терористів були знешкоджені. Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель напередодні зауважила, що атаки на редакцію Charlie Hebdo та магазин кошерної їжі продемонстрували важливість кооперації між спецслужбами різних країн. Втім, вона виступила проти посилення законів, що стосуються. У свою чергу, прем’єр-міністр Італії Маттео Ренці напередодні закликав створити єдину спецслужбу Євросоюзу. "Європа має бути єдиною у боротьбі з тероризмом", - заявив Ренці.