В Індії потяг врізався в натовп: понад 50 загиблих (фото, відео)
21:15, 19 жовтня 2018Світ
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Інцидент стався під час релігійного свята Віджая-дашами.
В Індії потяг в'їхав у натовп / REUTERS
На півночі Індії потяг врізався в глядачів, які прийшли на релігійне свято. Загинули, за попередніми даними, понад 50 осіб. Кількість поранених уточнюється.
Інцидент стався під час свята Віджая-дашами в передмісті Амрітсар, повідомляє Meduza з посиланням на The Indian Express.
Глядачі стояли на залізничних коліях, спостерігаючи за спаленням гігантських фігур і феєрверками. Передбачається, що вони могли не чути поїзд, що наближався.
На півночі Індії потяг в'їхав у натовп, 50 осіб загинуло
Як повідомляв УНІАН, у квітні в канадському Торонто фургон в'їхав у натовп, загинуло 10 осіб.
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