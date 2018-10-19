В Індії потяг врізався в натовп: понад 50 загиблих (фото, відео)

Інцидент стався під час релігійного свята Віджая-дашами.

На півночі Індії потяг врізався в глядачів, які прийшли на релігійне свято. Загинули, за попередніми даними, понад 50 осіб. Кількість поранених уточнюється.

Інцидент стався під час свята Віджая-дашами в передмісті Амрітсар, повідомляє Meduza з посиланням на The Indian Express.

Глядачі стояли на залізничних коліях, спостерігаючи за спаленням гігантських фігур і феєрверками. Передбачається, що вони могли не чути поїзд, що наближався.

Як повідомляв УНІАН, у квітні в канадському Торонто фургон в'їхав у натовп, загинуло 10 осіб.