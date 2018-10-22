В Єгипті продовжили надзвичайний стан

Режим надзвичайного стану в Єгипті був введений президентом у квітні 2017 року.

Парламент Єгипту проголосував за продовження ще на три місяці режиму надзвичайного стану.

"Надзвичайний стан надає владі широкі повноваження, дозволяючи їй здійснювати арешти і боротися з тими, кого називають "ворогами держави", - йдеться в повідомленні. Про це пише Reuters.

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Також єгипетським спецслужбам аж до середини січня дозволяється вживати заходів, необхідних для того, щоб протистояти небезпекам тероризму і перешкоджати його фінансуванню, а також забезпечувати безпеку у всіх районах країни.

Режим надзвичайного стану в Єгипті був введений президентом у квітні 2017 року після двох терактів у Танті та Олександрії, він продовжується кожні три місяці.