У США близько 30 людей на приватній вечірці провалились під підлогу (відео)
05:03, 22 жовтня 2018Світ
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Підлога провалилася під час танцю і десятки людей впали на поверх нижче.
Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні / скріншот
У місті Клемсон в американському штаті Південна Кароліна під час великої приватної вечірки провалилася підлога.
Внаслідок цього постраждали близько 30 людей. Про це пише The Associated Press.
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Нещасний випадок стався у клубному будинку місцевого кондомініуму, який було віддано в оренду для приватної вечірки. Підлога провалилася під час танцю і десятки людей впали на поверх нижче.
Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні, але травми не загрожують їхньому життю.
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