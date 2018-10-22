У США близько 30 людей на приватній вечірці провалились під підлогу (відео)

Підлога провалилася під час танцю і десятки людей впали на поверх нижче.

У місті Клемсон в американському штаті Південна Кароліна під час великої приватної вечірки провалилася підлога.

Внаслідок цього постраждали близько 30 людей. Про це пише The Associated Press.

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Нещасний випадок стався у клубному будинку місцевого кондомініуму, який було віддано в оренду для приватної вечірки. Підлога провалилася під час танцю і десятки людей впали на поверх нижче.

Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні, але травми не загрожують їхньому життю.