этот материал доступен на русском

У США близько 30 людей на приватній вечірці провалились під підлогу (відео)

05:03, 22 жовтня 2018
Світ
1621 0
Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні / скріншот

Внаслідок цього постраждали близько 30 людей. Про це пише The Associated Press.

Читайте такожСтояв і впав: у центрі Києва під землю провалився припаркований автомобіль (фото, відео)

Нещасний випадок стався у клубному будинку місцевого кондомініуму, який було віддано в оренду для приватної вечірки. Підлога провалилася під час танцю і десятки людей впали на поверх нижче.

Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні, але травми не загрожують їхньому життю. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #США