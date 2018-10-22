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В Індії мавпи на смерть закидали чоловіка цеглою

03:09, 22 жовтня 2018
Світ
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Інцидент стався в місті Тікрі в штаті Уттар-Прадеш

Літній чоловік помер у лікарні від травм голови і грудей, повідомляє Sky News.

Як розповіли в поліції, тварини зібрали цеглу у зруйнованому будинку і затягли її на дерева. Вони скинули на чоловіка більше 20 штук. Сім'я загиблого подала офіційну заяву в правоохоронні органи. «Ці мавпи-шахраї — справжні злочинці і повинні розплачуватися», — пояснив його брат.

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Правоохоронці зазначили, що не можуть завести справу проти тварин.

Жителі села, біля якого це сталося, не раз скаржилися на вороже налаштованих мавп, але звірі перебувають під захистом влади як особливо охоронювані види.

В Індії мавпи часто нападають на жителів. Як правило, винуватцями виявляються макаки-резус. Який вид атакував 72-річного чоловіка, неясно.

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Теги: #Індія#мавпи