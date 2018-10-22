У Норвегії помер диверсант, який зірвав ядерну програму Гітлера

Учасники операції дісталися підприємства на лижах, проникли всередину і підірвали його. Про те, яке саме підприємство вони підірвали, диверсанти дізналися вже після операції.

Йоахім Реннеберг, який брав участь в операції «Ганнерсайд» зі знищення заводу, на якому в роки Другої світової війни виготовлявся оксид дейтерію (D2O), помер на 99-му році життя в Норвегії.

Читайте такожBild: Останні родичі Гітлера живуть в США і не люблять «брехуна» Трампа

Про це повідомляє Reuters з посиланням на урядових чиновників.

За даними агентства, завод компанії Norsk Hydro з виробництва важкої води перебував у норвезькому Веморці. Операція з його ліквідації пройшла в 1943 році. Учасники дісталися підприємства на лижах, проникли всередину і підірвали його. Реннебергу на той момент було 23 роки, він став наймолодшим учасником операції.

Відзначається, що диверсанти опору, знищили завод, не знаючи, що конкретно повинні підірвати. Про те, що ліквідували підприємство, на якому виготовлялася речовина, за допомогою якої німецька влада могла створити атомну бомбу, вони дізналися вже після операції.

Після закінчення війни Йоахім Реннеберг працював журналістом на радіо. В кінці життя він також читав лекції про руйнівну силу тоталітаризму.