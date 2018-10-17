Гітлер був гомосексуалістом і садомазохістом - розсекречена доповідь ЦРУ

Укладачі доповіді стверджують, що у Гітлера були "садомазохістські нахили", які в молодості поєднувалися з гомосексуальними потягами.

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США розсекретило доповідь 1943 року антрополога Генрі Філда, з якої випливає, що лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер мав садомазохістські нахили, а також відчував сексуальний потяг як до чоловіків, так і до жінок.

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Відповідне дослідження опубліковане на сайті ЦРУ, передає prm.ua. Повідомляється, що доповідь грунтується на дослідженні Ернста Седжвика Ганфштенгля, близького друга Гітлера в 20-30-ті роки минулого століття, який емігрував до США.

Укладачі доповіді стверджують, що у Гітлера були "садомазохістські нахили", які в молодості поєднувалися з гомосексуальними потягами. Зазначається, що Гітлер відчував гомосексуальну тягу до свого майбутнього заступника Рудольфа Гесса після їхнього спільного перебування у в'язниці в 20-і роки.

У доповіді також стверджується, що Гесс був гомосексуалістом і мав прізвисько "Фройлен Анна" за його любов до жіночого вбрання.

Крім того наголошується, що Гітлер любив спостерігати за юнаками і відчував від цього "естетичну насолоду".

Автори доповіді зазначають, що він жив з 1910 по 1913 роки в чоловічому пансіоні у Відні, у якого була репутація місця, де "літні чоловіки шукали молодих". Однак наголошується, що його також цікавили жінки і він поєднував двоїсту сексуальність протягом всього свого життя.