Великобританія скасує візи для підозрюваних у вбивстві журналіста Хашоггі

Британія слідом за США заборонить в'їзд підозрюваним у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Великобританія заборонить в'їзд усім підозрюваним у причетності до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Про це у середу, 24 жовтня, заявила прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, інформує DW.

Очільниця уряду Великобританії також повідомила, що проведе розмову з королем Саудівської Аравії Салманом, адже встановлення обставин того, що сталося, "залишається нагальним питанням".

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За словами Мей, міністр внутрішніх справ Великобританії вживає заходів, аби підозрювані не змогли в'їхати на територію Сполученого Королівства. "Якщо ж ці особи мають візи, ці візи будуть скасовані сьогодні", - наголосила Мей.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки теж заявили, що скасовують візи для близько двох десятків посадовців Саудівської Аравії, ймовірно пов'язаних із убивством журналіста Джамаля Хашоггі. Держсекретар США Майк Помпео уточнив, що це службовці "розвідки, королівського суду, МЗС та інших міністерств".