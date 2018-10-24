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Великобританія скасує візи для підозрюваних у вбивстві журналіста Хашоггі

23:53, 24 жовтня 2018
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Ілюстрація / REUTERS

Про це у середу, 24 жовтня, заявила прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, інформує DW.

Очільниця уряду Великобританії також повідомила, що проведе розмову з королем Саудівської Аравії Салманом, адже встановлення обставин того, що сталося, "залишається нагальним питанням".

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За словами Мей, міністр внутрішніх справ Великобританії вживає заходів, аби підозрювані не змогли в'їхати на територію Сполученого Королівства. "Якщо ж ці особи мають візи, ці візи будуть скасовані сьогодні", - наголосила Мей.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки теж заявили, що скасовують візи для близько двох десятків посадовців Саудівської Аравії, ймовірно пов'язаних із убивством журналіста Джамаля Хашоггі. Держсекретар США Майк Помпео уточнив, що це службовці "розвідки, королівського суду, МЗС та інших міністерств".

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Теги: #Британія#журналіст#убивство