Саудівці планували умовити журналіста повернутися на батьківщину - ЗМІ

План полягав у тому, щоб переконати журналіста повернутися в ході бесіди в диппредставництві. При цьому, якщо б він не змінив свою позицію за два дні, його планували відпустити.

Саудівського журналіста Джамаля Хашокджі спочатку збиралися утримувати в безпечному місці, щоб переконати його повернутися на батьківщину.

Читайте такожТрамп назвав "найгіршою в історії" спробу Ер-Ріяду приховати вбивство журналіста

Як стверджують джерела телеканалу NBC, які посилаються на попередні висновки розслідування, група з 15 саудівців, яка прибула до Стамбула, не планувала вбивати Хашокджі, передає kommersant.

За словами співрозмовників телеканалу, план полягав у тому, щоб переконати журналіста повернутися в ході бесіди в диппредставництві. У разі відмови Джамаля Хашокджі мали намір перевезти в безпечне місце в околицях Стамбула і продовжити переговори. При цьому, якщо б він не змінив свою позицію за два дні, його планували відпустити.

Джерела також розповіли, що в момент вбивства в будівлі генконсульства Саудівської Аравії перебували не всі 15 саудівців. Група була поділена на три команди, кожна з яких відповідала за свій напрямок діяльності: логістику, безпека і бесіду з Хашокджі.

Тіло Джамаля Хашокджі все ще не знайдено. Раніше глава турецької партії Vatan («Батьківщина») Догу Перінчек розповів, що останки були виявлені в колодязі, який знаходиться в саду на території резиденції саудівського генконсула. Джерела телеканалу Sky News повідомляли, що частини тіла були знайдені в саду. Зазначалося, що тіло було розчленоване, а обличчя "знівечене".

Напередодні слідчі виявили зареєстрований на генконсульство Саудівської Аравії автомобіль, в багажнику якого знаходилися дві валізи з речами. Сама машина стояла на парковці в Султангазі. Речі були вилучені та відправлені на експертизу ДНК. Раніше з новими звинуваченнями на адресу влади Саудівської Аравії у справі зниклого журналіста виступив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.