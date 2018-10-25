Forbes назвав найбільш високооплачуваних акторів серіалів

Джим Парсонс, який грає роль Шелдона Купера в серіалі "Теорія великого вибуху", названий найбільш високооплачуваним телеактером в світі.

Журнал Forbes оголосив ім'я найбільш високооплачуваного актора серіалу.

Джим Парсонс, який грає роль Шелдона Купера в серіалі "Теорія великого вибуху", названий найбільш високооплачуваним телеактором в світі. У рейтинг увійшли десять акторів, повідомляється на сайті Forbes.

За даними видання, за рік Джим Парсонс заробив 26,5 млн дол. Він посів перше місце четвертий рік поспіль.

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На другому місці розташувався колега Парсонса з "Теорії великого вибуху" — Джонні Галекі, річний дохід якого склав 25 млн дол.

Третю сходинку рейтингу поділили Саймон Хелберг і Кунал Нійяр, які також грають у цьому серіалі, за рік вони заробили по 23,5 млн дол.

Серед інших акторів - Марк Хармон з серіалу "Морська поліція ..." з 19 мільйонами доларів і актори комедійного серіалу "Американська сімейка".

Новачком рейтингу став актор із серіалу "Ходячі мерці" Ендрю Лінкольн. Він заробив 11 млн доларів і займає 10 місце.

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