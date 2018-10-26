У Китаї жінка влаштувала бійню в дитячому саду (відео)

Китаянка встигла поранити 14 дошкільнят, поки її не затримали.

У китайському місті Чунціні сталася кривава НП. Як з'ясували журналісти, жінка з кухонним ножем напала на малюків біля воріт дитячого садка.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляє місцева поліція, вона поранила не менше чотирнадцяти дітей, дочекавшись їх після ранкової зарядки.

Читайте такожУ Німеччині озброєний ножем чоловік напавши на пасажирів поїзда

Її знешкодили співробітники дитячого саду, після чого сюди приїхала поліція.

Про стан потерпілих малюків не повідомляється.

На кадрах з місця події видно закривавлених дітей, яким допомагають медики, та десятки стривожених батьків на подвір'ї садочка.