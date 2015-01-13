ЄС назвав трагедією загибель 10 цивільних на сході України

Про це йдеться у заяві речника високого представника ЄС Фредеріки Могеріні, розповсюдженій у вівторок в Брюсселі.

"Поновлення інтенсивності стрільби та обстрілів на сході України, незважаючи на режим припинення вогню, призвело сьогодні до трагічної загибелі десяти цивільних осіб, коли в автобус потрапив снаряд. Наші думки з сім'ями тих, хто загинув", - йдеться у заяві.

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В ЄС наголошують, що це підкреслює необхідність суворого дотримання протоколу припинення від 5 вересня та реалізації меморандуму від 19 вересня.

"Триваюче припинення вогню залишається ключем до успіху нинішніх зусиль щодо досягнення стійкого політичного рішення, заснованого на повазі суверенітету і територіальної цілісності України. ЄС готовий підтримати будь-які зусилля, які призведуть до цього.", - підкреслюється в заяві.



