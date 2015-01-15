Кілька країн-членів ОБСЄ відкликали своїх спостерігачів з Донбасу

Про це повідомив у середу, 14 січня, спікер спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Майкл Боцюрків, передає Deutsche Welle.

Він не уточнив ані які саме держави прийняли це рішення, ані скільки спостерігачів покинуло Донецьку та Луганську області.

У свою чергу заступник глави місії ОБСЄ Олександр Хаг повідомив про те, що ОБСЄ запросила в Україну експертів, які проаналізують безпеку спостерігачів.

Організація безпеки працівників є головним пріоритетом для місії ОБСЄ, заявив він в Києві.

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Тим часом міністр закордонних справ головуючої в ОБСЄ Сербії Івіца Дачич "різко засудив" обстріл пасажирського автобуса в Донецькій області, в результаті якого напередодні загинули 13 осіб. Він закликав усі сторони виконати мінські домовленості і повернутися за стіл переговорів.