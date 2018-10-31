Британія та Ісландія домовилися про права громадян після Brexit

Напередодні аналогічна домовленість була досягнута між Великою Британією і Норвегією.

Ісландські громадяни, які проживають у Великобританії, і британські громадяни в Ісландії зберігають свої права на проживання після Brexit навіть у разі відсутності угоди з Європейським союзом.

Про це йдеться в повідомленні МЗС Ісландії, передає lb.ua з посиланням на Reuters.

Британія уклала угоду з Ісландією, яка не є членом ЄС, але входить в єдиний ринок Європейської економічної зони, наступного дня після аналогічної домовленості з Норвегією, наголошується в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що угоду щодо Brexit можуть затвердити вже 21 листопада, а лідери ЄС підпишуть її на саміті в середині грудня.

Раніше УНІАН повідомляв, що уряди Великої Британії та Іспанії домовилися про статус Гібралтару після Brexit, хоча деякі ключові аспекти відносин ще не вирішені.

Гібралтар вийде з ЄС разом з Британією, хоча 96% населення території проголосували за те, щоб залишитися в блоці на референдумі 2016 року. Гібралтар прагне зберегти вільний рух людей через кордон з Іспанією.