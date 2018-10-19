Іспанія і Великобританія домовилися про статус Гібралтару після Brexit

Подібні протоколи очікуються також у відношенні Північної Ірландії і британської військової бази на Кіпрі.

Уряди Великобританії та Іспанії домовилися про статус Гібралтару після Brexit, хоча деякі ключові аспекти відносин ще не вирішені.

Про це заявив іспанський прем'єр Педро Санчес після саміту ЄС в Брюсселі, повідомляє Європейська правда з посиланням на Politico.

Санчес зазначив, що протокол про Гібралтар, який повинен бути доданий до Угоди про вихід між Британією та ЄС, "вже закритий з урядом Великої Британії".

Цей документ призначений для регулювання статусу Гібралтара - британської заморської території на півдні Іспанії, - на час перехідного періоду після виходу Британії з ЄС.

Подібні протоколи очікуються також щодо Північної Ірландії та британської військової бази на Кіпрі.

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Ні Санчес, ні інші члени його уряду публічно не розкрили деталей щодо змісту документа, але підкреслили, що ця угода дозволить Гібралтару не стати перешкодою для більш широких переговорів про Brexit.

"Якщо знадобиться завтра підписати угоду про Brexit, вона буде підписана, і Гібралтар не буде проблемою", - заявив міністр закордонних справ Іспанії Жозеф Боррелл.

Іспанський дипломат, який входив до складу переговірної групи, заявив, що протокол був надісланий до головного переговірника ЄС Мішеля Барньє на початку цього місяця. Він стверджує, що Гібралтар буде підпадати під угоду про вихід, і по суті поважає статус-кво цієї території.

Дипломат також заявив, що в документі містяться конкретні положення про права громадян (зокрема, громадяни, що не є громадянами Великобританії, які проживають в Іспанії та працюють на Гібралтарі), і містить посилання на низку Меморандумів про взаєморозуміння з низки питань.

Гібралтар має вийти з ЄС разом з Британією, хоча 96% населення території проголосували за те, щоб лишитися в блоці на референдумі 2016 року. Гібралтар прагне зберегти вільний рух людей через кордон з Іспанією.