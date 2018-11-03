Північна Корея погрожує відновити ядерну програму, якщо США не скасують економічні санкції

Пхеньян заявляє, що "санкції і тиск" не допоможуть в питанні денуклеаризації.

Північна Корея погрожує відновити державну ядерну програму в разі, якщо США не скасують економічні санкції.

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Як повідомляє "Німецька хвиля", про це йдеться у заяві, оприлюдненій міністерством закордонних справ КНДР. "В США вважають, що постійно повторювані "санкції і тиск" призведуть до "денуклеаризації". Така думка викликає лише сміх", - зазначається в заяві північнокорейського МЗС.

Зовнішньополітичне відомство заявляє, що КНДР може повернутися до політики одночасної розбудови ядерного арсеналу та економічного розвитку.

Як повідомляв УНІАН, на історичній зустрічі у червні цього року лідер КНДР Кім Чен Ин та президент США Дональд Трамп підписали декларацію про готовність до спільних дій щодо ядерного роззброєння на Корейському півострові. В обмін на це США пообіцяли Північній Кореї гарантії безпеки. Однак ніяких чітких термінів денуклеаризації встановлено не було. У травні КНДР знищила свій ядерний полігон Пхунгері, підірвавши його.

Однак, у серпні цього року незалежні експерти підготували доповідь для Ради Безпеки ООН, в якій констатувалося, що Пхеньян не припинив розробку ядерної та ракетної програми.