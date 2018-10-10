Нова зустріч Трампа з Кім Чен Ином відбудеться після виборів у конгрес США

Трамп в даний час не може «залишити США».

Президент США Дональд Трамп заявив, що його нова зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться після виборів в американський конгрес.

За його словами, він зустрінеться з Кім Чен Ином після 6 листопада. Про це повідомляє Reuters.

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Він також додав, що в даний час не може «залишити США».

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин і американський держсекретар Майк Помпео домовилися про другий саміт США і КНДР.