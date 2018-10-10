Нова зустріч Трампа з Кім Чен Ином відбудеться після виборів у конгрес США
05:06, 10 жовтня 2018Світ
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Трамп в даний час не може «залишити США».
Кім Чен Ин і Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп заявив, що його нова зустріч з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином відбудеться після виборів в американський конгрес.
За його словами, він зустрінеться з Кім Чен Ином після 6 листопада. Про це повідомляє Reuters.
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Він також додав, що в даний час не може «залишити США».
Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин і американський держсекретар Майк Помпео домовилися про другий саміт США і КНДР.
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