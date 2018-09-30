Трамп зізнався в любові до Кім Чен Ина (відео)

Американський президент також розкритикував своїх опонентів, які звинувачують його в тому, що він жертвує інтересами США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що після обміну листами з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином вони "закохалися один в одного".

Як повідомляє CNN, відповідну заяву Трамп зробив, виступаючи перед прихильниками в Західній Вірджинії. Як зазначив президент США, він вважає нормальним те, що лідери країн подобаються одне одному.

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Президент США також розкритикував своїх опонентів, які звинувачують його в тому, що він жертвує інтересами країни у відносинах з КНДР. За його словами, він «не пожертвував нічим».

«Ми закохалися один в одного. Ні, насправді. Він написав мені гарні листи, прекрасні листи. Ми закохалися», - зазначив Трамп.

Тим часом, міністр закордонних справ КНДР Лі Ен Хо заявив, що за відсутності довіри до США Північна Корея "в жодному разі" не має наміру "проводити роззброєння в односторонньому порядку".