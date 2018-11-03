Біля кордонів Латвії зафіксували російський військовий корабель

Військово-морські сили ідентифікували корабель підтримки підводного човна СС-750 класу "Каштан" Збройних сил Росії.

У суботу, 3 листопада, неподалік від державного кордону Латвії зафіксували російський військовий корабель.

Про це повідомляє "Новое время" з посиланням на Національні збройні сили Латвії.

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"3 листопада в латвійській виключній економічній зоні на відстані 13 морських миль від територіальних вод військово-морські сили ідентифікували корабель підтримки підводного човна СС-750 класу "Каштан" Збройних сил Росії", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські атомні підводні човни (АПЛ) більше не є "невидимими" для армії США, так як їх рух вже легко відстежують американські розвідувальні літаки.