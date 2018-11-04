ДТП з 31 машиною в Китаї: кількість загиблих зросла до 15
11:55, 04 листопада 2018Світ
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Кількість поранених зросла до 44 осіб.
У Китаї сталося масштабне ДТП за участю 31 автомобіля / фото xinhuanet.com
У масовій аварії з 31 автомобілем в провінції Ганьсу на північному заході Китаю загинули не менше 15 осіб.
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Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».
За останніми даними, кількість поранених зросла до 44 осіб. Раніше повідомлялося про 11 загиблих і 31 постраждалого.
Нагадаємо, інцидент стався 3 жовтня біля посту на трасі поблизу міста Ланьчжоу. За попередньою інформацією, вантажівка не впоралася з керуванням і врізалася в ряд легкових машин, що вишикувалися в ряд в очікуванні оплати проїзду по швидкісному шосе.
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