Сини Хашокджі вимагають віддати їм тіло батька

Вони заявили, що хочуть поховати батька в Аль-Бакі в Медині з іншими членами його сім'ї.

Сини вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашокджі Салах і Абдуллах вимагають від Ер-Ріяду передати їм тіло батька.

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«Все, чого ми хочемо зараз, - це поховати його в Аль-Бакі в Медині з іншими членами його сім'ї», - сказав 35-річний Салах в інтерв'ю CNN. Він також висловив надію на те, що «це відбудеться найближчим часом».

За словами братів, Джамаль Хашокджі був людиною поміркованих поглядів, любив свою країну, вірив у неї і її потенціал. Журналіст «ніколи не був дисидентом» і підтримував монархію, вважаючи її тим чинником, який згуртовує країну. Салах і Абдуллах також додали, що він був «прекрасним» батьком.

Джамаль Хашокджі зник у посольстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня. Влада Саудівської Аравії визнала, що його вбили, тільки після 20 жовтня. Пізніше генпрокурор країни підтвердив, що вбивство було умисним.