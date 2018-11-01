Вбивство Хашукджі дало Ердогану владу над саудівським принцом - журналіст

Публікація жахливого фільму з саудівського консульства в Стамбулі може в секунду припинити кар'єру 33-річного принца як важливого світового лідера.

Вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашукджі, яке приголомшило світ, може змінити геополітичну розстановку сил. Туреччина і Саудівська Аравія вже ведуть жваві торги.

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Про це у своєму матеріалі пише оглядач "Нового времени" Іван Яковина. Журналіст зазначає, що вбивство колумніста The Washington Post і саудівського підданого Джамаля Хашукджі потрясло весь світ, а його геополітичні наслідки можуть розтягнутися на роки, але відповідальності за загибель журналіста ніхто не понесе.

На думку оглядача, з уривчастих даних джерел турецької та американської преси приблизна картина зрозуміла - люди з оточення принца і фактичного правителя Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана (МБС) під його уважним керівництвом вбили і розчленували Хашукджі прямо в кабінеті королівського консула в Стамбулі. "Учасники операції не врахували лише однієї важливої деталі. Турецькі спецслужби тут же дізналися про те, що відбувалося в кабінеті консула. Судячи з усього, у них там є підслуховуючі/підглядаючі пристрої. Завдяки цьому Анкара отримала в своє розпорядження розкішний компромат на одного з головних своїх суперників у регіоні - саудівського принца", - зазначає Яковина.

Оглядач вважає, що від дій Туреччини зараз залежить майбутнє МБС. "Якщо Анкара оприлюднить записи з консульства, він буде прикутий до Ер-Ріяду - всіма ненависний і зневажений. А мовчання турецького керівництва дозволить йому вирішити проблему: за законами шаріату принц може домовитися з родичами вбитого, виплатити їм компенсацію і домогтися примирення. Щоб заспокоїти делікатний Захід, МБС може навіть на час відправити у в'язницю когось зі своїх наближених. Залагодити ситуацію поки ще не пізно. Але це тільки якщо турки зберігатимуть мовчання", - підкреслює журналіст, додаючи, що торгівля про умови турецького мовчання майже напевно закінчиться успішно.

"Постраждає від такої домовленості лише справедливість в буквальному розумінні цього слова. Вбивство Хашукджі фактично залишиться безкарним. І це майже неминуче призведе до повторення подібних ситуацій у майбутньому", - констатує журналіст.

Повну версію матеріалу читайте в новому номері журналу "Новое время" від 1 листопада 2018 року.