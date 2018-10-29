Лондон знав про підготовку викрадення саудівського журналіста - ЗМІ

Британська розвідка засікла висунення групи і просила своїх саудівських колег скасувати операцію, однак це прохання було проігнороване.

Розвідка Великобританії (МІ-6) ще на початку вересня отримала інформацію, що саудівський журналіст Джамаль Хашокджі може бути викрадений.

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Про це пише The Daily Express з посиланням на джерела. Близьке до журналіста джерело розповіло, що за три тижні до загибелі Джамаль Хашокджі збирався оприлюднити інформацію про застосування Саудівською Аравією хімічної зброї в Ємені, передає kommersant.

За даними газети, наказ про викрадення Джамаля Хашокджі виходив з «королівського кола», проте інформації про причетність до цієї справи наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана у спецслужб не було, невідомо, чи знав принц взагалі про цю операцію.

Перший варіант передбачав, що Джамаль Хашокджі буде викрадений і доставлений в Саудівську Аравію для допиту, пише The Daily Express. Разом з тим, «були залишені відкритими двері» для альтернативних рішень, якщо виникнуть проблеми, розповіло джерело.

1 жовтня МІ-6 засікла висунення групи і просила своїх саудівських колег скасувати операцію, однак це прохання було проігнороване, розповіли джерела видання.

За словами Тома Вілсона з аналітичного центру Генрі Джексона, «оманливий образ, створений Джамалем Хашокджі приховує більше, ніж показує». «Хашокджі був «інсайдером саудівського режиму, також він був близький до колишнього глави розвідки Саудівської Аравії. Він був ісламістом, членом радикальної організації "Брати-мусульмани" і особистим другом глави "Аль-Каїди" Усами бен Ладена, висловлював співчуття його джихаду в Афганістані", - нагадав Вілсон.

Як повідомляв УНІАН, Джамаль Хашокджі був убитий в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі 2 жовтня. Влада Саудівської Аравії тільки після 20 жовтня визнала, що його вбили, при цьому заявила, що Джамаль Хашокджі загинув в результаті бійки. Пізніше генпрокурор країни визнав, що вбивство було умисним. 27 жовтня Ер-Ріяд, який розслідує злочин разом з турецькою владою, заявив, що не має наміру видавати 18 осіб, затриманих у справі, іншим країнам.

Вбивство Джамаля Хашокджі, тіло якого досі не знайдено, викликало великий міжнародний резонанс, особливо у зв'язку з тісними зв'язками Саудівської Аравії з США і адміністрацією президента Дональда Трампа.