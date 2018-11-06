Washington Post: Запеклі вибори в США дають демократам надію поквитатися з Трампом

Після несподіваної поразки Клінтон на виборах президента ніхто в Америці не наважується дати прогноз щодо результату нинішнього голосування.

Демократи з оптимізмом чекають, що після середньострокових виборів у США сформують більшість в Палаті представників, а тим часом Республіканська партія обережно сподівається зберегти контроль над Сенатом.

Про це пише Washington post, додаючи, що в той час, як кандидати роблять останні заклики до виборців, жодна з партій не довіряє своїм політичним барометрам під час першого всенародного референдуму щодо хиткого президенства Дональда Трампа.

Це найдорожчі середньострокові вибори в історії США. Явка у багатьох штатах майже досягла рівня, характерного хіба що виборам президента. Ці вибори перевірять, чи зможуть ворожі до Трампа демократи відвоювати владу і стати йому на заваді. Чи може все ж жорстка політика і груба риторика нинішнього володаря Овального кабінету буде посилена схваленням американських виборців.

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Від результату запеклої боротьби по всій країні за 35 місць в Сенаті, 435 в Палаті представників і 36 губернаторських посад буде залежати довгострокове майбутнє обох партій. Американські аналітики відмовляються давати прогнози щодо того, хто ж переможе, вказуючи на те, що поразка Гілларі Клінтон в 2016 році стала сюрпризом, так само як і поразка республіканців на виборах через рік після того.

«Визначеність, яка зазвичай була, тепер відсутня», - сказав консультант Республіканської партії Дейв Карні.

«Ніхто не знає, яким буде так званий ефект Трампа. До чого призведе весь негатив, крики і сварки в мережі», - додав він.

Трамп під час передвиборчих виступів на підтримку своєї партії в Огайо, Індіані й Міссурі описував кошмарне майбутнє, яке обов’язково настигне США, якщо переможе Демократична партія. Він говорив про «вторгнення» мігрантів, які повільно прямують до американо-мексиканського кордону, назвав кількох кандидатів афро-американців «некваліфікованими». А в понеділок почав лякати виборців можливим шахрайством на виборах.

«У вівторок у вас буде шанс послати сигнал мафії демократів і всім, хто поставив перед собою мету зупинити наш рух і розділити наш великий народ», - сказав американський президент прихильникам у Клівленді.

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«Пам’ятаєте, якими нудними були середньострокові вибори? Ви взагалі знали, коли вони проходять? Люди згадують про середньострокові вибори і дивуються: що це і коли? А тепер це найбільш напружена річ», - додав він.

Конфліктність кампанії загострилася в останній тиждень агітації, коли майже всі телеканали: CNN, Fox News, Business Network, NBC News, а також Facebook відмовилися транслювати останню рекламу кампанії Трампа, яку вони назвали образливою. 30-секундний ролик показував людей з Центральної Америки, які йдуть вулицями і намагаються прорватися через кордон. При цьому в рекламі наголошується на випадку, коли іммігрант без документів вбив двох заступників шерифа у 2014 році. Реклама звинувачувала у цьому вбивстві Демократичну партію, хоча насправді злочинець вийшов на волю в часи роботи адміністрації республіканців.

На питання журналістів про сумнівність політичної реклами Трамп відповів: «Багато речей образливі. Ваші питання теж образливі».

Демократи теж виставляють результат середньострокових виборів як життєво важливий. Вони закликали виборців показати Трампу, що не приймають його брутальну політику.

«Суть цієї країни поставлена на кіт в бюлетені, те, хто ми насправді, визначить бюлетень. Яку політику ми чекаємо, теж там і як поводимося в публічному житті в цьому бюлетені. Як ми ставимося до людей поставлено на голосування», - сказав колишній президент Барак Обама під час кампанії.

Видання пише, у демократів серйозні шанси здобути додаткові 23 місця, які їм потрібні для того, щоб сформувати більшість у Палаті представників. Тому що більшість вирішальних голосувань відбудуться у округах в передмістях, наповнених освіченими виборцями, проти яких Трамп неодноразово виступав. Тепер вони хочуть відплатити йому. Опитування, яке провели Washington Post і ABC News, говорять, що 50% зареєстрованих виборців віддають перевагу кандидатам від Демократичної партії на роботу в Палаті представників. За республіканців готові проголосувати 43%.

Історичний досвіт теж на боці демократів. Партія президента традиційно втрачає місця в Конгресі на перших виборах після того, як він склав присягу.

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«Якщо демократи отримають Палату представників, іронія буде в тому, що республіканці, які програють, найвірогідніше будуть критикувати Трампа», - сказав експерт Девід Вассерман.

«Трамп може заявити, що ці республіканці програли тому, що не достатньо рішуче підтримувати його самого. Але насправді він головна причина, чому вони в небезпеці», - додав він.

Видання нагадує, що рейтинг схвалення Трампа найгірший серед усіх президентів у сучасній історії США. Зараз лише 40% американців підтримують його роботу.