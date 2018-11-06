Найбільші телеканали США зняли з ефіру передвиборчий ролик Трампа за расизм

Сам Трамп на питання про те, чи вважає він цю рекламу образливою, сказав: "Багато речей образливі. Ваші запитання частенько образливі".

Три найбільші американські телеканали і соцмережа Facebook відмовилися показувати передвиборчий ролик Дональда Трампа, визнавши його расистським. У відео показаний мігрант, засуджений за вбивство двох поліцейських.

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Подібне рішення, ухвалене відразу декількома найбільшими медіа, можна назвати безпрецедентним, передає Бі-бі-сі. Транслювати цю передвиборну рекламу відмовилися СNN, NBC і навіть телеканал Fox News, який симпатизує республіканцям.

NBC спочатку показала 30-секундну рекламу в прайм-тайм - в перерві гри Національної футбольної ліги, аудиторія якої склала рекордний 21 млн телеглядачів, а також у понеділок в ранковій програмі Morning Joe. Проте через негативну реакцію телеглядачів, NBC першою ухвалила рішення відмовитися від подальшої трансляції ролика.

Вибори в обидві палати конгресу і на низку губернаторських постів відбудуться у Сполучених Штатах сьогодні. У США немає правила про "день тиші" і передвиборну агітацію можна вести в будь-який час.

"Після додаткової перевірки ми визнали некоректний зміст реклами і вирішили припинити її трансляцію по наших каналах якомога швидше", - йдеться в заяві NBC.

У "Фейсбуці" реклама також спочатку з'явилася, однак пізніше її прибрали, оскільки вона порушує політику компанії, повідомив прес-представник компанії Енді Стоун.

Рекламу, ймовірно, вже побачили більше людей, ніж могли б, навіть якби канали не відмовилися від неї, пише агентство.

У передвиборчій рекламі стверджується, що засуджений на смертну кару за вбивство двох поліцейських у столиці штату Каліфорнія злочинець Луїс Бракамонтес, який іммігрував з Мексики без документів і був двічі депортований, приїхав в країну з дозволу демократів. Там також говориться, що серед потоку мігрантів з Мексики є такі ж злочинці.

В іншому ролику показано натовп людей, які розшатують паркан у спробі зламати його, і повідомлення: "Трамп і республіканці знову роблять Америку безпечною".

Ця роздмухуюча паніку реклама не відповідає дійсності, пише видання Business Insider. Насправді Бракамонтес перетнув кордон країни, коли при владі були республіканці, а не демократи. Крім того, тисячі мігрантів представляються в рекламі злочинцями без відповідних доказів, пише видання.

Сам Трамп на питання про те, чи вважає він рекламу образливою, сказав: "Багато речей образливі. Ваші запитання частенько образливі".

Голова виборчої кампанії Трампа Бред Парскейл написав в "Твіттері", що NBC, CNN і Facebook вирішили бути з тими, хто нелегально перебуває в цій країні. Він заявив, що медіа в США намагаються контролювати, що американці бачать і думають.

Ролики були заключною частиною кампанії Трампа у проміжних виборах, які відбудуться в цей четвер, 8 листопада.

Чинний президент США останнім часом посилив риторику щодо опонентів і питань імміграції, попереджаючи голосуючих про "соціалізм" демократів і загрозу "вторгнення" злочинців з Центральної Америки.