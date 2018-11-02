США готові завдати кіберудар по Росії, якщо вона знову втрутиться у вибори

Пентагон підготував спеціальний план на випадок, якщо у наступний вівторок Москва вирішить втрутитися у голосування американців.

США готові почати наступальну кібератаку проти Росії, якщо вона наважиться напряму втрутитися у американські середньострокові вибори, які пройдуть наступного вівторка.

Міністерство оборони і американські розвідувальні служби розробили спеціальний план, повідомляє Business Insider з посиланням на звіт Center for Public Integrity. Деталі цього плану не розкриваються. Однак, зазначається, що військові хакери США отримали всі необхідні дозволи для проникнення в російські мережі і проведення атаки.

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Щоб спровокувати такі агресивні дії, Росія повинна зробити щось, що буде вказувати на її пряме втручання. Наприклад, вона повинна спробувати підірвати реєстрацію виборців чи підрахунок голосів.

Іншими словами, їй доведеться зробити щось більш агресивне, ніж «згубний вплив» на вибори через «спроби обманом змінити громадянську думку чи рішення людей на виборах». В звіті CPI також йдеться, що США поглиблюють інтеграцію кібернетичних засобів ведення війни зі звичайними військовими стратегіями. А розвідувальні управління дедалі більше звертають увагу на агресивні кібератаки проти Америки.

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Повідомляється також, що Росію вже підозрюють у поширення праворадикальної пропаганди у Facebook з метою вплинути на вибори, які пройдуть 6 листопада.