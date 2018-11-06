У Монако затримали російського мільярдера - ЗМІ

Бізнесмена підозрюють в корупції та "торгівлі впливом".

Російського бізнесмена Дмитра Риболовлєва затримали і взяли під варту вранці 6 листопада за запитом прокуратури Монако.

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Як повідомляє Le Monde, бізнесмена підозрюють в корупції та "торгівлі впливом". В рамках кримінального провадження у його будинку в Монте-Карло проведено обшуки.

Telegram-канал Mash повідомляє, що в 2015 році Риболовлєв подав до суду на арт-дилера Верба Був'є, який, як він вважав, обдурив його, змусивши переплатити 1 мільярд доларів.

В ході розглядів у суді розгорівся корупційний скандал, через який міністр юстиції Монако Філіп Нарміно змушений був піти у відставку. Його звинувачували в активному втручанні у справу Риболовлєва.

Бізнесмена затримали за кілька годин до домашнього матчу ФК "Монако", власником якого він є, у Лізі чемпіонів проти "Брюгге".

Як повідомляв УНІАН, російський мільярдер Дмитро Риболовлєв фігурує у так званому "кремлівському списку", який в кінці січня був оприлюднений Міністерством фінансів США.