Сенат США зацікавився продажем маєтку Трампа олігарху з "кремлівського списку"

Російський мільярдер Дмитро Риболовлєв фігурує в так званому «кремлівському списку», який наприкінці січня був оприлюднений Міністерством фінансів США.

Заступник голови комітету Сенату США з питань фінансів демократ Рон Вайден просить міністерство фінансів надати законодавцям документи, які стосуються ріелторської угоди Дональда Трампа з російським мільярдером Дмитром Риболовлєвим.

Як передає Радіо Свобода, йдеться про земельну ділянку в Палм-Біч у Флориді площею понад 2,5 гектара, яку нью-йоркський забудовник продав у 2008 році Риболовлєву, на той момент – фактичному власнику «Уралкалію», найбільшого в світі виробника калійних добрив.

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Маєток Трамп придбав чотирма роками раніше за 41,35 мільйона доларів, його кадастрова вартість на момент продажу Риболовлєву становила 65 мільйонів, але заплатив росіянин продавцеві 95 мільйонів. Така розбіжність у цінах і привернула увагу сенатора Уайден.

«З огляду на складне тоді фінансове становище пана Трампа угода з об’єктом у Палм-Біч заслуговує на більш докладне вивчення. Конгресу необхідно провести ретельне розслідування, щоб переконатися, що за фінансовими угодами пана Трампа і його помічників з Росією не приховувалося відмивання грошей або якісь ще протизаконні діяння», – йдеться в заяві, поширеній сенатором від штату Орегон.

У липні інформаційне агентство Bloomberg News повідомило, що «флоридська угода» перебуває в полі зору спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує імовірну змову виборчого штабу Трампа з Кремлем. Риболовлєв не забудовував ділянку, а через кілька років розбив її на три частини, і перші дві продав за 37 мільйонів і 34,34 мільйона відповідно.

«Я з ним (Риболовлєвим – ред.) особисто жодного разу не зустрічався, угода була здійснена через посередника», – заявив Трамп виданню Politico півтора роки тому під час президентської кампанії.

Дмитро Риболовлєв фігурує в так званому «кремлівському списку», який наприкінці січня був оприлюднений Міністерством фінансів США.