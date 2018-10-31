Die Welt: Німеччина закупила нові БМП й гелікоптери, але лише третина з них готова до бою

Як виявилося, німецька армія просто не може використовувати більшу частину всього нового озброєння, закупленого торік.

Лише третина нових БМП, винищувачів і гелікоптерів, які Бундесвер отримав минулого року, дійсно готові до бою. Інше озброєння досі не служить німецьким військовим.

Як пише Die Welt, торік Німеччина закупила 97 нових бойових наземних і повітряних машин, про що свідчать дані Міністерства оборони країни. Але з них лише 38 зразків озброєння дійсно готові до використання. У процентному вираженні лише 39% закупленої зброї в розпорядженні німецьких військових придатні для операцій. При цьому, Бундесвер прагне, щоб 70% його оборонних систем були в бойовій готовності.

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Як пише видання, найбільші проблеми виникли з БМП Puma і транспортними літаками A400M. З понад 70 отриманих нових бронемашин для піхотинців, які були закуплені торік, лише 27 здатні виконувати бойові завдання. Щодо літаків, то їх Берлін купив вісім, але Бундесвер може зараз використовувати лише чотири.

З гелікоптерами схожа ситуація. Із семи машин класу Tiger готові до бою лише два. Така ж ситуація і з гелікоптерами NH90. Але міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн радить не зважати на гірку статистику.

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За її словами, більшості поставлених Бундесверу бойових машин потрібно лише незначне оновлення програмного забезпечення і укомплектування для того, щоб їх можна було використовувати в операціях. За її словами більш важливо те, що вся ця зброя вже є у німецьких солдатів. І її можна використовувати у навчаннях.