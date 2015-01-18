ЗМІ: В Афганістані таліби вбили колишнього хлопця Брітні Спірс

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на New York Daily News.

44-річний пілот вертольота був збитий під час польоту над Кабулом, де він працював в якості приватного підрядника, займаючись перевезенням чиновників. Тіло льотчика було доставлено в США минулого тижня. Похорон відбувся в Лос-Анджелесі.

Джерело, близьке до поп-виконавиці, заявив, що Спірс «спустошена». «Брітні вважала Джона прекрасною людиною», - зазначив він.

Читайте такожНАТО починає нову небойову місію в АфганістаніЯк пояснює видання, Спірс і Сандал познайомилися в 2007 році на курсах анонімних алкоголіків в Лос-Анджелесі. Чоловік у той час працював у проектах, пов'язаних з нерухомістю. Співачка пізніше зізнавалася, що саме Сандал допоміг їй подолати згубну пристрасть до спиртного.

Афганські таліби відчутно активізувалися на тлі виведення з країни Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF) в кінці грудня 2014 року.

ISAF було створено в 2001 році для боротьби з талібами в Афганістані.