Прем'єр Нідерландів не підтримав ідею створення армії ЄС

Раніше французький президент Еммануель Макрон запропонував створити "справжню європейську армію".

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вважає, що НАТО повинне залишатися наріжним каменем європейської оборони та відмовився підтримати ідею створення європейської армії.

"Для Нідерландів ідея створення європейської армії - це занадто. НАТО є і залишається наріжним каменем нашої оборонної політики", - наголосив Рютте у п'ятницю, 16 листопада, після засідання уряду країни, цитує агентство Reuters, передає DW.com.

Раніше французький президент Еммануель Макрон запропонував створити "справжню європейську армію". "Ми маємо захищати себе з огляду на Росію, Китай і навіть США", - зазначив він в інтерв'ю в ЗМІ, додавши, що Євросоюзу не можна "покладатися тільки на США".

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Згодом канцлерка Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) підтримала ідею Макрона. Вона закликала "з огляду на події минулого року" працювати над планом створення "справжньої" європейської армії. "Спільна європейська армія покаже світу, що між європейськими країнами більше ніколи не буде війни", - вважає Меркель. Канцлерка наголосила на тому, що ця ідея ніяк не суперечить існуванню оборонного альянсу НАТО.

Тим часом президент США Дональд Трамп розкритикував ідею створення армії ЄС, яку озвучив Макрон. "Дуже образливо, але, можливо, Європа спочатку повинна сплатити свою справедливу частку в НАТО, яку в значній мірі субсидують США", - написав він у Twitter.

Також критично до ідеї Макрона поставився генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. На його думку, ініціатива щодо створення армії ЄС має сенс лише в межах Альянсу.