Макрон відповів на критику з боку Трампа
00:33, 15 листопада 2018Світ
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Лідер Франції заявив, що бути союзником Америки — не означає бути її васалом.
Еммануель Макрон / REUTERS
Президент Франції Еммануель Макрон відповів на критику з боку президента США Дональда Трампа через пропозицію створити загальноєвропейську армію.
Макрон підкреслив важливість співпраці зі США у військовій сфері. Про це повідомив телеканал BFMTV.
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Однак лідер Франції заявив, що бути союзником Америки — не означає бути її васалом.
«Що має для мене значення, якщо чесно, це те, що ми робимо разом з американською армією», — додав Макрон.
Він також нагадав своєму колезі, що в квітні французькі, британські та американські військові провели «безпрецедентну» операцію в Сирії.
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