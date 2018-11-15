Макрон відповів на критику з боку Трампа

Лідер Франції заявив, що бути союзником Америки — не означає бути її васалом.

Президент Франції Еммануель Макрон відповів на критику з боку президента США Дональда Трампа через пропозицію створити загальноєвропейську армію.

Макрон підкреслив важливість співпраці зі США у військовій сфері. Про це повідомив телеканал BFMTV.

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Однак лідер Франції заявив, що бути союзником Америки — не означає бути її васалом.

«Що має для мене значення, якщо чесно, це те, що ми робимо разом з американською армією», — додав Макрон.

Він також нагадав своєму колезі, що в квітні французькі, британські та американські військові провели «безпрецедентну» операцію в Сирії.