Ціль № 1: Путін поклав око на Білорусь -екс-радник президента РФ

Тільки одна операція може помітно підняти падаючий рейтинг російського президента і утримувати його досить тривалий час.

Заява білоруського лідера Олександра Лукашенка про те, що він виступає проти створення на території своєї країни іноземних військових баз, показує, що він бачить загрозу анексії Білорусі за прикладом Криму.

Як зазначив колишній радник президента РФ Володимира Путіна, російський економіст, співробітник Інституту Катона (США) Андрій Ілларіонов на сайті Главред, з досвіду попередніх агресій ми знаємо, що Володимиру Путіну зручно починати нову авантюру тоді, коли на території країни-жертви перебуває російська військова база, російські миротворці, російські прикордонники і т. п. Так було в Грузії, так було в українському Криму. Мабуть, ці приклади здалися Лукашенко досить переконливими, щоб він не став поспішати з розміщенням російської військової бази в Білорусі.

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Щоправда, саме відсутність російської бази на території Білорусі загрозу агресії знижує, але не ліквідує її повністю. З цілої низки міркувань внутрішньополітичного, зовнішньополітичного, ідеологічного характеру Білорусь продовжує залишатися метою №1 для можливих дій Кремля найближчим часом.

Не варто забувати, що російські соціологічні дослідження вказують на поступове падіння рейтингу Путіна, останнім явним ударом по якому стала "пенсійна реформа" в РФ. Якими способами Путін може намагатися підняти свій падаючий рейтинг?

З одного боку, для Путіна немає необхідності суттєво піднімати рейтинг саме зараз, оскільки так звані "вибори" пройшли тільки що, а наступні будуть тільки через п'ять з гаком років.

З іншого боку, для початку операцій, подібних українській, сирійській, війни в Центральноафриканській республіці, інтервенції в Лівії, потрібно володіти насамперед таким бажанням, незалежно від стану рейтингу.

Операція, яка справді могла б помітно підняти рейтинг Путіна і утримувати його досить тривалий час – це тільки можлива анексія Білорусі. Але вже не в Білорусі, як це було у випадку України, коли були окуповані Крим і Донбас, а всієї країни.

Білорусь є більш однорідною, ніж Україна, у високому ступені русифікованою. Значна частина білорусів з великою симпатією ставиться до Росії, росіян і навіть до Путіна. Якщо Путін зважиться на таку операцію, то її метою буде не захоплення шматочків Могилевської, Вітебської або Гомельської областей, а встановлення контролю над всією Білоруссю.