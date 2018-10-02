Кремль може піти на захоплення влади в Білорусі і замінити Лукашенка "якимось генералом ФСБ" – експерт

За словами експерта-міжнародника, в Білорусі вже давно обговорюють "майдан", який буде інспірований росіянами, щоб прибрати Лукашенка й поставити там певного генерала ФСБ, який тільки виконуватиме команди Кремля і нічого більше.

Спроби президента Білорусі Олександра Лукашенка триматися нейтральної позиції між Україною і Росією ніяк не допоможуть йому залишитися при владі. Кремль уже націлився на державний переворот у Білорусі.

Про це заявив експерт-міжнародник Валерій Кравченко, передає «Обозреватель». За його словами, РФ поставить Мінськ у ті рамки, за межі яких він уже ніколи не вийде.

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"Це вже не той світ, де можна було займати нейтральну позицію. Тут ти або з нами, або проти нас. Особливо це стосується росіян. І Білорусь вони не відпустять", — запевнив Кравченко.

Він пояснив, що в Білорусі давно обговорюють "майдан", який буде інспірований росіянами, щоб прибрати Лукашенка й поставити там якогось генерала ФСБ, який тільки виконуватиме команди Кремля і нічого більше.

"Про цей "майдан" уже давно говорять, а його все немає. Таким чином, ця криза затягується. Лукашенко ж тим часом прибирає жорсткою рукою усіх, хто для нього незручний, щоб навести певний порядок", — уточнив експерт.

На його думку, шанс утриматися на своїй посаді у нинішнього президента Білорусі мінімальний, адже Москва дуже послідовна в цьому питанні.