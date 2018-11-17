Вибух смертниці в Грозному потрапив на відео

В опублікованому відео чути хлопок й видно вибух.

Момент вибуху, який влаштувала смертниця в Грозному, потрапив на відео.

Кадри опублікував Mash. На запису видно, як на дорогу вийшли співробітники поліції і стріляють у когось з автоматів. Потім чути хлопок йвидно вибух.

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Раніше повідомлялося, що самопідрив був здійснений на околиці Старопромисловського району міста. Правоохоронцям на КПП поведінка жінки здалася неадекватною, й вони попросили її показати документи. Вже після цього вони побачили на ній саморобний вибуховий пристрій і відкрили вогонь.

До КПП жінка не дійшла близько 75 м. Жертв і постраждалих унаслідок інциденту немає. Загинула лише сама терористка.